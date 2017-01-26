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10:23 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре в аварии возле торгового центра погиб пешеход

В Краснодаре вечером 25 января рядом с ТЦ «Оз Молл» произошла авария, в результате которой погиб мужчина.

ДТП произошло на 196-м км трассы Темрюк — Краснодар — Кропоткин в 20:00. По предварительным данным, водитель Lada Granta ехал в сторону Краснодара и сбил 68-летнего пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару.

Пешеход от полученных травм погиб на месте. Проводится проверка.

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