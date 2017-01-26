В Краснодаре в аварии возле торгового центра погиб пешеход
В Краснодаре вечером 25 января рядом с ТЦ «Оз Молл» произошла авария, в результате которой погиб мужчина.
В Краснодаре вечером 25 января рядом с ТЦ «Оз Молл» произошла авария, в результате которой погиб мужчина.
ДТП произошло на 196-м км трассы Темрюк — Краснодар — Кропоткин в 20:00. По предварительным данным, водитель Lada Granta ехал в сторону Краснодара и сбил 68-летнего пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте, сообщили порталу Юга.ру в
Пешеход от полученных травм погиб на месте. Проводится проверка.