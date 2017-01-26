В Крыму проходит спецоперация против экстремистов из «Хизб ут-Тахрир»
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв — РИА Новости. Сотрудники ФСБ России в четверг проводят в крымском Бахчисарае спецоперацию по ликвидации ячейки террористической организации «Хизб
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв — РИА Новости. Сотрудники ФСБ России в четверг проводят в крымском Бахчисарае спецоперацию по ликвидации ячейки террористической организации «Хизб
«Сейчас крымские правоохранители проводят мероприятия в Бахчисарае по пресечению деятельности ячейки… “Хизб ут-Тахрир”. В том числе, проводятся досмотры и обыски в местах проживания лиц, подозреваемых в причастности к данной организации», — сказал Смирнов.
По его словам, в Крыму идет системная борьба с террористическими и экстремистскими организациями.
«Партия исламского освобождения» («Хизб
Членов «Хизб