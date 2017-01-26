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10:06 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму проходит спецоперация против экстремистов из «Хизб ут-Тахрир»

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв — РИА Новости. Сотрудники ФСБ России в четверг проводят в крымском Бахчисарае спецоперацию по ликвидации ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», сообщил РИА Новости глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас крымские правоохранители проводят мероприятия в Бахчисарае по пресечению деятельности ячейки… “Хизб ут-Тахрир”. В том числе, проводятся досмотры и обыски в местах проживания лиц, подозреваемых в причастности к данной организации», — сказал Смирнов.

По его словам, в Крыму идет системная борьба с террористическими и экстремистскими организациями.

«Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») в ряде стран признана террористической, в России ее деятельность также запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года. Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания «Всемирного исламского халифата».

Членов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.

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