Три человека пострадали в ДТП с маршруткой на Автозаводе

Три человека пострадали в ДТП с маршруткой на проспекте Ильича в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, сообщает ГИБДД по Нижегородской области.

Авария произошла 25 января в 13:45. Водитель автомобиля «ВАЗ 2114» при повороте налево не пропустил автобус «ПАЗ 32054» и врезался в него.

В результате ДТП пострадал водитель и пассажиры легковушки: мужчина и две женщины. Одной из пострадавших потребовалась госпитализация.