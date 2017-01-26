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09:57 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Три человека пострадали в ДТП с маршруткой на Автозаводе

Автомобиль «ВАЗ» врезался в автобус на проспекте Ильича.

Три человека пострадали в ДТП с маршруткой на проспекте Ильича в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, сообщает ГИБДД по Нижегородской области.

Авария произошла 25 января в 13:45. Водитель автомобиля «ВАЗ 2114» при повороте налево не пропустил автобус «ПАЗ 32054» и врезался в него.

В результате ДТП пострадал водитель и пассажиры легковушки: мужчина и две женщины. Одной из пострадавших потребовалась госпитализация.

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