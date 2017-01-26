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10:24 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Рейс «Уральских авиалиний» задержали на два часа из-за примерзшей двери

Четверо пассажиров отказались от полета.

Пассажиры рейса Екатеринбург-Москва компании «Уральские авиалинии» более двух часов не могли вылететь в столицу из-за примерзшей двери.

Из-за сильного мороза экипаж Airbus A321 не смог открыть дверь, и ее пришлось отогревать. На устранение неисправности ушло около 2,5 часа. При этом четверо пассажиров отказались от данного рейса. Остальным потерпевшим авиакомпания начислила за перелет двойные бонусы. «Такого рода ситуации при сильных морозах случаются достаточно часто, — рассказали “АиФ-Урал” в пресс-службе “Уральских авиалиний”. — В таких случаях дверь приходится отогревать при помощи специального оборудования. Агрегат МП-300 исправляет заклинивший механизм при помощи нагретого воздуха».

Стоит также отметить, что температура воздух сегодня ночью в Екатеринбурге составила порядка 25 градусов ниже ноля. Но синоптики обещают, что конец января будет на Урале относительно теплым.

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