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10:17 (мск), источник: "Российская газета"

Сибирская полиция объявила в розыск вымогателей криптовалюты

В Главное управление МВД по Новосибирской области обратились руководители целого ряда предприятий, которые стали мишенью интернет-вымогателей.

Как рассказали «РГ» в пресс-службе ведомства, преступники рассылали письма с угрозами в адрес предпринимателей, используя каналы электронной почты.

В полиции отметили, что подобный вид вымогательства, хоть и является относительно новым, но построен по той же схеме, что и привычное уже телефонное мошенничество. Отличие в том, что виртуальные преступники требовали со своих потенциальных жертв плату в так называемой криптовалюте Bitcoin.

В письмах, которые получали руководители различных компаний, указывалось на имеющиеся в руках у преступников сведения, способные подорвать деловую репутацию бизнесменов. В случае неуплаты вымогаемой суммы злоумышленники грозили распространить эти сведения в Сети.

Отправители писем были зарегистрированы в доменных зонах России и стран ближнего зарубежья.

Сейчас правоохранители устанавливают личности составителей корреспонденции и предупреждают, что в случае получения подобных угроз в адрес различных организаций и учреждений, реагировать на провокацию не стоит.

Справка «РГ»:

Bitcoin — электронная платежная система, использующая в качестве расчетной единицы одноименную виртуальную валюту. Сделки, проводимые в системе, осуществляются без посредников и могут использоваться для обмена на товары или услуги у продавцов, которые согласны их принимать. Одна из главных особенностей системы — полная децентрализация в отсутствие центрального администратора или какого-либо его аналога. Система была запущена в 2009 году человеком или группой лиц под псевдонимом Сатоси Накомото, а дальнейшее ее функционирование поддерживается сообществом разработчиков.

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