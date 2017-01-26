Сибирская полиция объявила в розыск вымогателей криптовалюты

Как рассказали «РГ» в пресс-службе ведомства, преступники рассылали письма с угрозами в адрес предпринимателей, используя каналы электронной почты.

В полиции отметили, что подобный вид вымогательства, хоть и является относительно новым, но построен по той же схеме, что и привычное уже телефонное мошенничество. Отличие в том, что виртуальные преступники требовали со своих потенциальных жертв плату в так называемой криптовалюте Bitcoin.

В письмах, которые получали руководители различных компаний, указывалось на имеющиеся в руках у преступников сведения, способные подорвать деловую репутацию бизнесменов. В случае неуплаты вымогаемой суммы злоумышленники грозили распространить эти сведения в Сети.

Отправители писем были зарегистрированы в доменных зонах России и стран ближнего зарубежья.

Сейчас правоохранители устанавливают личности составителей корреспонденции и предупреждают, что в случае получения подобных угроз в адрес различных организаций и учреждений, реагировать на провокацию не стоит.

Справка «РГ»: