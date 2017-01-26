Сибирская полиция объявила в розыск вымогателей криптовалюты
В Главное управление МВД по Новосибирской области обратились руководители целого ряда предприятий, которые стали мишенью
В Главное управление МВД по Новосибирской области обратились руководители целого ряда предприятий, которые стали мишенью
Как рассказали «РГ» в
В полиции отметили, что подобный вид вымогательства, хоть и является относительно новым, но построен по той же схеме, что и привычное уже телефонное мошенничество. Отличие в том, что виртуальные преступники требовали со своих потенциальных жертв плату в так называемой криптовалюте Bitcoin.
В письмах, которые получали руководители различных компаний, указывалось на имеющиеся в руках у преступников сведения, способные подорвать деловую репутацию бизнесменов. В случае неуплаты вымогаемой суммы злоумышленники грозили распространить эти сведения в Сети.
Отправители писем были зарегистрированы в доменных зонах России и стран ближнего зарубежья.
Сейчас правоохранители устанавливают личности составителей корреспонденции и предупреждают, что в случае получения подобных угроз в адрес различных организаций и учреждений, реагировать на провокацию не стоит.
Справка «РГ»:
Bitcoin — электронная платежная система, использующая в качестве расчетной единицы одноименную виртуальную валюту. Сделки, проводимые в системе, осуществляются без посредников и могут использоваться для обмена на товары или услуги у продавцов, которые согласны их принимать. Одна из главных особенностей системы — полная децентрализация в отсутствие центрального администратора или