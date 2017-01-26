Более 120 человек, в основном дети, заразились кишечной инфекцией в Первоуральске

«Установлено, что за период с 30 декабря 2016 года по 16 января 2017 года в Первоуральске зарегистрировано свыше 120 случаев острой кишечной инфекции, из них 113 случаев — у несовершеннолетних. Дети госпитализировались в инфекционное отделение детской городской больницы города, а также проходили амбулаторное лечение. Точное количество заболевших устанавливается», — говорится в сообщении.

По результатам обследования в большинстве случаев у заболевших обнаружены ротавирус и норовирус. У шести человек диагноз не установлен.

По данному факту прокуратура организовала проверку, к которой привлекла и специалистов Роспотребнадзора.

Проверка показала, что заболевшие живут в многоквартирных домах с централизованным водоснабжением. Специалисты Роспотребнадзора произвели отбор проб питьевой водопроводной воды на вирусологические, микробиологические и санитарно-эпидемиологические показатели.

«По результатам исследования в пяти пробах питьевой воды обнаружен ротавирус группы “А”. Установлено, что в 98% случаев заболевшие использовали некипяченую воду централизованного водоснабжения при мытье посуды, игрушек, сосок и для купания маленьких детей», — отмечается в сообщении.