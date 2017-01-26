Бывший судья в Свердловской области, обвиняемый во взяточничестве, объявлен в розыск
Екатеринбург. 26 января.
Екатеринбург. 26 января.
«Во время длительной процедуры получения согласия квалификационной коллегии судей Свердловской области на возбуждение уголовного дела, необходимого ввиду особого правового статуса М. Виноградова, он скрылся от органов предварительного следствия», — говорится в сообщении.
По данным следствия, известно, что обвиняемый
М. Виноградову заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки с ее вымогательством в особо крупном размере).
Как сообщалось, в конце ноября прошлого года СКР возбудил уголовное дело о взяточничестве в отношении судьи Асбестовского городского суда Свердловской области М. Виноградова.
По версии следствия, предприниматель города Асбеста Виктор Зубов, действуя в сговоре с помощником председателя Асбестовского городского суда Константином Захаровым и М. Виноградовым, вымогал у нотариуса взятку в размере 6 млн рублей.
Нотариус, как считает следствие, была подсудимой по рассматриваемому М. Виноградовым уголовному делу. Ей инкриминировалось 18 эпизодов мошенничества с недвижимым имуществом граждан. Взятку соучастники требовали за вынесение М. Виноградовым оправдательного приговора.
Посредник В. Зубов был задержан в июне 2016 года в Екатеринбурге при получении указанной суммы, часть из которой была муляжом. В. Зубов, как считает следствие, намеревался передать деньги К. Захарову.
После этого в Асбесте при передаче В. Зубовым денег был задержан второй посредник К. Захаров, который в этот же день под контролем оперативных служб передал данную взятку М. Виноградову. В дальнейшем из автомобиля М. Виноградова были изъяты эти деньги и муляжи.
Дело было возбуждено по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки с ее вымогательством в особо крупном размере).
В сообщении СК РФ отмечается, что в отношении В. Зубова и К. Захарова, которые сотрудничают со следствием, расследование уголовного дела по ч.4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) продолжается.