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10:11 (мск), источник: Интерфакс

Бывший судья в Свердловской области, обвиняемый во взяточничестве, объявлен в розыск

Екатеринбург. 26 января. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Бывший судья Асбестовского городского суда Свердловской области Максим Виноградов, обвиняемый в получении взятки в 6 млн рублей за вынесение оправдательного приговора, объявлен в розыск, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР) в четверг.

«Во время длительной процедуры получения согласия квалификационной коллегии судей Свердловской области на возбуждение уголовного дела, необходимого ввиду особого правового статуса М. Виноградова, он скрылся от органов предварительного следствия», — говорится в сообщении.

По данным следствия, известно, что обвиняемый экс-судья выехал за пределы России вместе со всеми членами семьи, в связи с чем был объявлен в розыск.

М. Виноградову заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки с ее вымогательством в особо крупном размере).

Как сообщалось, в конце ноября прошлого года СКР возбудил уголовное дело о взяточничестве в отношении судьи Асбестовского городского суда Свердловской области М. Виноградова.

По версии следствия, предприниматель города Асбеста Виктор Зубов, действуя в сговоре с помощником председателя Асбестовского городского суда Константином Захаровым и М. Виноградовым, вымогал у нотариуса взятку в размере 6 млн рублей.

Нотариус, как считает следствие, была подсудимой по рассматриваемому М. Виноградовым уголовному делу. Ей инкриминировалось 18 эпизодов мошенничества с недвижимым имуществом граждан. Взятку соучастники требовали за вынесение М. Виноградовым оправдательного приговора.

Посредник В. Зубов был задержан в июне 2016 года в Екатеринбурге при получении указанной суммы, часть из которой была муляжом. В. Зубов, как считает следствие, намеревался передать деньги К. Захарову.

После этого в Асбесте при передаче В. Зубовым денег был задержан второй посредник К. Захаров, который в этот же день под контролем оперативных служб передал данную взятку М. Виноградову. В дальнейшем из автомобиля М. Виноградова были изъяты эти деньги и муляжи.

Дело было возбуждено по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки с ее вымогательством в особо крупном размере).

В сообщении СК РФ отмечается, что в отношении В. Зубова и К. Захарова, которые сотрудничают со следствием, расследование уголовного дела по ч.4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) продолжается.

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