Заведующую детсадом в Аларском районе Приангарья уличили в служебном подлоге

Руководитель дошкольного образовательного учреждения в Аларском районе Иркутской области оформляла фиктивные табеля учета рабочего времени за преподавание бурятского языка, который она фактически не вела, а вырученные деньги переводила на свой счет. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении заведующей детсада по статье «Служебный подлог». Сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе надзорного органа.

Заведующая передавала табеля учета рабочего времени бухгалтеру учреждения, которая перевела злоумышленнице зарплату за проведение учебных мероприятий на общую сумму более 61 тысячи рублей. В дальнейшем деньги были зачислены на расчетный банковский счет на имя заведующей, которыми она распорядилась по своему усмотрению.

«По версии следствия, обвиняемая, исполняя должностные обязанности, внесла заведомо ложные сведения в табеля учета рабочего времени за период с октября по декабрь 2014 года, с января по декабрь 2015 года, с января по май 2016 года, отразив в последних ложные, недостоверные сведения о том, что она преподавала бурятский язык в вышеуказанный период времени, в то время как в действительности учебные мероприятия не проводились», — говорится в сообщении.

Злоумышленнице может грозить до 2 лет лишения свободы.