В Красноярске на стройке во время уборки мусора погиб рабочий

В Железнодорожном районе Красноярска на стройке с 16-го этажа упал рабочий во время уборки строительного мусора. Сейчас следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины.

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета по краю, инцидент произошел 25 января на стройплощадке, расположенной возле дома № 3 по улице Камской, где и работала бригада строителей. Среди них находился мужчина в возрасте 38 лет, который занимался уборкой мусора на 16 этаже дома. По неустановленной причине мужчина упал с балкона многоэтажки. В результате от полученных травм он скончался.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, опрашивают очевидцев, руководителя строительной организации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.