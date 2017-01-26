В Красноярске на стройке во время уборки мусора погиб рабочий
По неустановленной причине мужчина упал с балкона 16 этажа.
По неустановленной причине мужчина упал с балкона 16 этажа.
В Железнодорожном районе Красноярска на стройке с 16-го этажа упал рабочий во время уборки строительного мусора. Сейчас следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины.
Как сообщили в
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, опрашивают очевидцев, руководителя строительной организации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.