Спасатели сняли со льдины 50 рыбаков во Владивостоке

Владивосток, 26 января, PrimaMedia.

Рыбаки, оказавшиеся сегодня, 26 января, около 16.00 в опасной ситуации в бухте Федорова в связи с образованием трещины во льду, были выведены на берег. Администрация снова напомнила об опасности выхода на лед из-за его взлома, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Напомним, что после сообщения о 50 рыбаках, уносимых на льдине, в район происшествия оперативно выдвинулись сотрудники муниципальной спасательной службы и аэробот «Тайфун -1000».

Отметим, что администрация города заранее предупредила рыбаков об опасности выхода на лед 26 января в связи усилением южного ветра в Амурском и Уссурийском заливах. По прогнозам синоптиков ожидался взлом и подвижка припайного льда. Данное предупреждение сохраняется на завтра, 27 января.