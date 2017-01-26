Спасатели сняли со льдины 50 рыбаков во Владивостоке
Администрация города напомнила об опасности выхода на лед
Администрация города напомнила об опасности выхода на лед
Владивосток, 26 января, PrimaMedia.
Рыбаки, оказавшиеся сегодня, 26 января, около 16.00 в опасной ситуации в бухте Федорова в связи с образованием трещины во льду, были выведены на берег. Администрация снова напомнила об опасности выхода на лед
Напомним, что после сообщения о 50 рыбаках, уносимых на льдине, в район происшествия оперативно выдвинулись сотрудники муниципальной спасательной службы и аэробот «Тайфун -1000».
Отметим, что администрация города заранее предупредила рыбаков об опасности выхода на лед 26 января в связи усилением южного ветра в Амурском и Уссурийском заливах. По прогнозам синоптиков ожидался взлом и подвижка припайного льда. Данное предупреждение сохраняется на завтра, 27 января.