На Кубани 29-летний водитель Daewoo Matiz погиб, врезавшись в фуру

Как рассказал «Югополису» инспектор отдела пропаганды краевого УГИБДД Павел Окружко, около 16.00 25 января на 280 км трассы Темрюк — Краснодар — Кропоткин в районе станицы Ладожской 29-летний водитель автомобиля Daewoo Matiz выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовой автомобиль «Вольво».

От удара малолитражку разорвало на части. Ее водитель погиб на месте аварии.

Подробности случившегося устанавливаются.