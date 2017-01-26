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15:14 (мск), источник: Югополис

На Кубани 29-летний водитель Daewoo Matiz погиб, врезавшись в фуру

Авария с летальным исходом произошла днем 25 января в Усть-Лабинском районе.

Как рассказал «Югополису» инспектор отдела пропаганды краевого УГИБДД Павел Окружко, около 16.00 25 января на 280 км трассы Темрюк — Краснодар — Кропоткин в районе станицы Ладожской 29-летний водитель автомобиля Daewoo Matiz выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовой автомобиль «Вольво».

От удара малолитражку разорвало на части. Ее водитель погиб на месте аварии.

Подробности случившегося устанавливаются.

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