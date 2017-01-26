В Чкаловске мужчина украл из машины сумку с 400 тыс. рублей
Полиция задержала подозреваемого в краже денег и документов из автомобиля.
Полиция задержала подозреваемого в краже денег и документов из автомобиля.
Как сообщили корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в
Как пояснил 32-летний потерпевший, он ненадолго зашёл в парикмахерскую, когда услышал звук сработавшей сигнализации. В результате оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний калининградец, ранее судимый за кражу и незаконный оборот наркотиков. Мужчина сознался в содеянном.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража в крупном размере». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.