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12:02 (мск), источник: VLADNEWS

Двое молодых приморцев нагло ограбили пенсионерку

Женщина сама открыла дверь налетчикам.

В дежурную часть полиции города Арсеньев Приморского края поступило заявление 76-летней местной жительницы: женщина рассказала, что ее ограбили прямо дома, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья. Ущерб превысил 30 тысяч рублей — чувствительная сумма для женщины на пенсии.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они опросили заявительницу, очевидцев — и осмотрели место происшествия (общежитие на улице Калининской), которое произошло днем. Установлено, что женщина открыла дверь неизвестным, они втолкнули ее в комнату, и, нанеся травмы, не опасные для жизни и здоровья, похитили бытовую технику и наличность.

Ориентировка с приметами налетчиков была передана наружным нарядам полиции.

В ходе розыскных мероприятий сотрудники ППС по подозрению в совершении грабежа задержали двух местных жителей в возрасте 26 и 29 лет.

В отделе полиции они дали признательные показания. Часть похищенного изъята, а часть злоумышленники уже успели продать. Деньги они успели потратить по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (Грабеж).

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские проверяют их причастность к ранее совершенным преступлениям.

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