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13:04 (мск), источник: Югополис

Приставы арестовали жителя Кубани накануне его свадьбы

Житель Приморска-Ахатарска за неуплату алиментов был арестован на 10 суток накануне своей второй свадьбы.

Источник: Югополис

Мужчина собирался вступить в брак второй раз, не заботясь о том, что после предыдущего брака у него имеется ребенок, на содержание которого он обязан уплачивать алименты.

Алиментщик не реагировал на вызовы на прием к судебному приставу, что привело к привлечению его к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). Судья вынес решение — 10 суток административного ареста.

Таким образом, мужчина выйдет из спецприемника в день назначенного бракосочетания.

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