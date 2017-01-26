Приставы арестовали жителя Кубани накануне его свадьбы

Мужчина собирался вступить в брак второй раз, не заботясь о том, что после предыдущего брака у него имеется ребенок, на содержание которого он обязан уплачивать алименты.

Алиментщик не реагировал на вызовы на прием к судебному приставу, что привело к привлечению его к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). Судья вынес решение — 10 суток административного ареста.

Таким образом, мужчина выйдет из спецприемника в день назначенного бракосочетания.