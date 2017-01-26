Во Владивостоке поезд сбил молодого человека
Во Владивостоке под колеса поезда попал 23-летний парень, сообщает ИА «Дейта».
Во Владивостоке под колеса поезда попал 23-летний парень, сообщает ИА «Дейта».
Инцидент произошел сегодня днем в 15.23. В районе станции «Моргородок» поезд сбил неизвестного молодого человека.
По информации
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета Приморского края. Они устанавливают личность, возраст погибшего, а также разбираются в обстоятельствах случившегося.