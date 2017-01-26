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11:33 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани водитель иномарки устроил ДТП с четырьмя машинами

Водитель устроил ДТП из четырех легковушек, сообщает пресс-служба ГИБДД Казани.

Авария произошла 25 января в 00.55. 27-летний водитель Chevrolet, следуя по ул. Фучика, напротив дома № 12А по ул. Закиева, не выбрал безопасный боковой интервал и столкнулся с Mazda 6, после чего Chevrolet наехал на Opel. От удара Chevrolet отбросило на автомобиль Hyundai, который стоял на светофоре.

В результате ДТП 32-летний водитель Mazda 6 получил ушиб головы.

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