В Казани водитель иномарки устроил ДТП с четырьмя машинами

Авария произошла 25 января в 00.55. 27-летний водитель Chevrolet, следуя по ул. Фучика, напротив дома № 12А по ул. Закиева, не выбрал безопасный боковой интервал и столкнулся с Mazda 6, после чего Chevrolet наехал на Opel. От удара Chevrolet отбросило на автомобиль Hyundai, который стоял на светофоре.

В результате ДТП 32-летний водитель Mazda 6 получил ушиб головы.