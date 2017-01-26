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11:28 (мск), источник: Югополис

На Кубани глава станицы брал взятки за аренду земли

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы сельского поселения Северского района, подозреваемого во взяточничестве.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю, фигурантом уголовного дела стал бывший глава Новодмитриевского сельского поселения Северского района.

По версии следствия, в прошлом году к главе поселения по вопросу приобретения в аренду земельного участка в станице Новодмитриевской обратился местный предприниматель. Чиновник заявил, что может предоставить подходящий участок площадью 10 соток, но за взятку из расчета 25 тысяч рублей за 1 сотку земли, а также высказал готовность предоставить еще один участок земли площадью 16 соток на аналогичных условиях.

Кроме того глава обозначил свою готовность за взятку предоставить земельный участок другому предпринимателю за 980 тысяч рублей, которую следовало передать частями.

В середине ноябре 2016 года заявитель встретился с главной поселения в одном из ресторанов Краснодара и передал ему в качестве взятки 650 тысяч рублей, а также 300 тысяч рублей от имени другого предпринимателя. После получения денег чиновник был задержан.

Расследование уголовного дела продолжается.

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