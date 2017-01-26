Экс-начальника пожарной части в Усть-Илимске осудили на 4 года за мошенничество
Мужчина путем вымогательства получил от своих коллег более 230 тысяч рублей.
Мужчина путем вымогательства получил от своих коллег более 230 тысяч рублей.
Суд приговорил
Стоит отметить, что мужчина также обещал уладить вопросы с прохождением
«Установлено, осужденный, используя служебное положение, имея умысел незаконного обогащения, вводил своих подчиненных в заблуждение относительно намерений начальника отряда по их увольнению, а так же кандидатов на службу в МЧС относительно невозможности их трудоустройства. Под предлогом решения вопроса о дальнейшем пребывании на службе действующих сотрудников, решения вопроса трудоустройства кандидатов, требовал передачи денег якобы для передачи начальнику отряда и для благоустройства территории пожарной части», — говорится в сообщении.
Приговор в законную силу не вступил.