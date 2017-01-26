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16:15 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Экс-начальника пожарной части в Усть-Илимске осудили на 4 года за мошенничество

Мужчина путем вымогательства получил от своих коллег более 230 тысяч рублей.

Суд приговорил экс-начальника пожарной части в Усть-Илимске к 4 годам тюрьмы за мошенничество. В 2013—2014 годах злоумышленник сообщал своим подчиненным об их возможном увольнении, а кандидатам на службу МЧС о невозможности трудоустройства. Чтобы решить данные проблемы, мужчина требовал деньги и в общей сложности получил более 230 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Иркутской области.

Стоит отметить, что мужчина также обещал уладить вопросы с прохождением военно-врачебной комиссии, при этом, не имея на это никакой возможности.

«Установлено, осужденный, используя служебное положение, имея умысел незаконного обогащения, вводил своих подчиненных в заблуждение относительно намерений начальника отряда по их увольнению, а так же кандидатов на службу в МЧС относительно невозможности их трудоустройства. Под предлогом решения вопроса о дальнейшем пребывании на службе действующих сотрудников, решения вопроса трудоустройства кандидатов, требовал передачи денег якобы для передачи начальнику отряда и для благоустройства территории пожарной части», — говорится в сообщении.

Приговор в законную силу не вступил.

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