Попытку сбыта крупной партии наркотиков пресекли полицейские в Урюпинском районе
Факт попытки сбыта крупной партии марихуаны выявили в Урюпинском районе сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области.
Факт попытки сбыта крупной партии марихуаны выявили в Урюпинском районе сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области.
В результате комплекса
В ходе осмотра домовладения полицейские обнаружили сверток с гашишем, а из хозяйственной постройки было изъято шесть картонных ящиков с марихуаной общей массой свыше 6 кг. По версии оперативников, изъятые наркотические вещества подозреваемые планировали сбыть на территории Московской области.
Как сообщили в