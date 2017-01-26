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11:41 (мск), источник: РИАЦ

Попытку сбыта крупной партии наркотиков пресекли полицейские в Урюпинском районе

Факт попытки сбыта крупной партии марихуаны выявили в Урюпинском районе сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области.

Источник: ГУ МВД России по Волгоградской области

В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили, что 53-летний ранее судимый житель Урюпинского района, а также трое наемных рабочих, проживающих на территории его домовладения, на протяжении длительного времени занимались продажей растительного наркотика.

В ходе осмотра домовладения полицейские обнаружили сверток с гашишем, а из хозяйственной постройки было изъято шесть картонных ящиков с марихуаной общей массой свыше 6 кг. По версии оперативников, изъятые наркотические вещества подозреваемые планировали сбыть на территории Московской области.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, по факту покушения на сбыт наркотиков, совершенные группой лиц в крупном размере, возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Теперь им грозит ответственность в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.

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