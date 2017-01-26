Попытку сбыта крупной партии наркотиков пресекли полицейские в Урюпинском районе

В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили, что 53-летний ранее судимый житель Урюпинского района, а также трое наемных рабочих, проживающих на территории его домовладения, на протяжении длительного времени занимались продажей растительного наркотика.

В ходе осмотра домовладения полицейские обнаружили сверток с гашишем, а из хозяйственной постройки было изъято шесть картонных ящиков с марихуаной общей массой свыше 6 кг. По версии оперативников, изъятые наркотические вещества подозреваемые планировали сбыть на территории Московской области.