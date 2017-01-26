Под Новосибирском водитель внедорожника врезался в переполненный автобус и скончался
Смертельная авария произошла утром 26 января на трассе «Черепаново-Сузун», сообщает
Смертельная авария произошла утром 26 января на трассе «Черепаново-Сузун», сообщает
Под Новосибирском водитель внедорожника врезался в переполненный автобус и скончался, сообщает
Смертельная авария произошла утром 26 января на 10-м километре трассы «Черепаново-Сузун». 50-летний житель Бердска, управляя автомобилем «Hover», совершил столкновение со встречным рейсовым автобусом «Hyundai», следовавшем по маршруту «Новосибирск — Сузун».
В момент столкновения в автобусе находились 12 пассажиров, никто из которых не пострадал. Водитель автомобиля «Hover» от полученных травм скончался на месте.
Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД организовали отправку пассажиров другим рейсовым автобусом, следовавшим в том же направлении.
Сейчас проводится доследственная проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.