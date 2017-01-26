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12:16 (мск), источник: АиФ Омск

Омские водители из-за сугробов сбивают пешеходов

С нового года зафиксировано 11 ДТП, в которых пострадали 11 пешеходов.

Омские водители из-за сугробов сбивают пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Омской области.

В прошлом году на пешеходных переходах зарегистрировали 292 наезда на пешеходов, в которых погибли 9 человек и 307 получили травмы различной степени тяжести. Отмечается, что во время этих ДТП были неудовлетворительные дорожные условия.

В связи с этим особое внимание сотрудников Госавтоинспекции уделяется содержанию пешеходных переходов. Однако из-за большого количества снега, который скапливается по обочинам из-за очистки автодорог, пешеходам приходится нарушать правила и переходить дорогу в неустановленных местах, что провоцирует возникновение ДТП.

За непринятие мер в содержании переходов за указанный период возбуждено 87 дел об административном правонарушении по ст. 12.34 КоАП РФ: «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог… «. Санкции статьи предусматривают административный штраф в размере до 300 тыс. рублей.

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