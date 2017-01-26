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12:44 (мск), источник: ЮГА.ру

В аэропорту Краснодара задержали скрывавшуюся на Кипре ставропольскую мошенницу

В Краснодаре задержали 12 лет находившуюся в международном розыске женщину, которая обвинялась в получении взяток на Ставрополье.

По данным следствия, в 2004 году экс-заведующая Суворовского учебно-консультационного комбината ГОУ «Вечерняя общеобразовательная школа Предгорного района» несколько раз получала взятки. Женщина брала их в виде денег и алкогольной продукции, после чего она вносила ложные сведения в официальные документы о том, что лица являются учащимися данной школы.

«После возбуждения уголовного дела, находясь под подпиской о невыезде, женщина скрылась и была объявлена следователем в международный розыск. Работа по установлению ее местонахождения продолжалась на протяжении всего времени», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

В результате удалось выяснить, что обвиняемая скрывается на Кипре и собирается побывать в России. В момент прилета в аэропорт Краснодара ее задержали оперативники. Женщину доставили к следователю.

В ее отношении возбуждены дела по ст. ч. 2 ст. 290 УК РФ (Получение взятки) и 5 эпизодов преступления, предусмотренного ст. 292 УК РФ (Служебный подлог). Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия.

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