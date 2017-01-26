В аэропорту Краснодара задержали скрывавшуюся на Кипре ставропольскую мошенницу
В Краснодаре задержали 12 лет находившуюся в международном розыске женщину, которая обвинялась в получении взяток на Ставрополье.
В Краснодаре задержали 12 лет находившуюся в международном розыске женщину, которая обвинялась в получении взяток на Ставрополье.
По данным следствия, в 2004 году
«После возбуждения уголовного дела, находясь под подпиской о невыезде, женщина скрылась и была объявлена следователем в международный розыск. Работа по установлению ее местонахождения продолжалась на протяжении всего времени», — сообщает
В результате удалось выяснить, что обвиняемая скрывается на Кипре и собирается побывать в России. В момент прилета в аэропорт Краснодара ее задержали оперативники. Женщину доставили к следователю.
В ее отношении возбуждены дела по ст. ч. 2 ст. 290 УК РФ (Получение взятки) и 5 эпизодов преступления, предусмотренного ст. 292 УК РФ (Служебный подлог). Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия.