Полиция нашла у двух жителей Воронежской области 700 л контрафактного алкоголя

При обыске сотрудники МВД и СК изъяли у мужчин 700 л алкоголя и оборудование для его производства и розлива, сообщила пресс-служба СУ СКР по области в четверг, 26 ноября. Эксперты установили, что производимый мужчинами алкоголь опасен для жизни и здоровья потребителей. Калачеевцы дали признательные показания.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (незаконное производство, хранение и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Максимальное наказание по статье — до 6 лет лишения свободы. Расследование продолжается.