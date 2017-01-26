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13:34 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Полиция нашла у двух жителей Воронежской области 700 л контрафактного алкоголя

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего и 52-летнего жителей Калача, которые производили, хранили и продавали фальсифицированный алкоголь с ноября 2016 года по январь 2017 года.

При обыске сотрудники МВД и СК изъяли у мужчин 700 л алкоголя и оборудование для его производства и розлива, сообщила пресс-служба СУ СКР по области в четверг, 26 ноября. Эксперты установили, что производимый мужчинами алкоголь опасен для жизни и здоровья потребителей. Калачеевцы дали признательные показания.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (незаконное производство, хранение и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Максимальное наказание по статье — до 6 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

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