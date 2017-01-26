В Самаре водитель автобуса 3 км ехал без остановок, чтобы спасти жизнь умирающему пассажиру

В среду вечером, 25 января, в Самаре в автобусе № 37 умер пассажир, пишет 63.ru.

Примерно в 19:00 на остановке возле филармонии зашел 43-летний мужчина. Автобус отправился по своему маршруту в сторону железнодорожного вокзала, однако буквально на следующей остановке мужчине стало плохо: он побледнел, а потом начал синеть. Так как ситуация сложилась критическая — пассажир потерял сознание, водитель и кондуктор приняли решение ехать без остановок до ближайшей больницы.

Через несколько минут автобус уже был возле дорожной клинической больницы РЖД, однако спасти мужчину не удалось. Он скончался во время осмотра врачом.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, на теле умершего не было признаков насильственной смерти. При жизни мужчина страдал общими заболеваниями. В настоящее время его труп отвезли в морг на экспертизу. По факту произошедшего проводится проверка.