Из-за аварии с участием троллейбуса в центре Кишинева образовалась пробка

Пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, заявила, что троллейбус въехал в автомобиль Audi Q7, который по инерции столкнулся с аналогичным авто, находившимся впереди. Водитель троллейбуса признал свою вину, отметив, что не смог затормозить на обледеневшем дорожном полотне. Если водителя общественного транспорта признают виновным ему грозит наказание в виде 6 штрафных пунктов и штрафа в размере 1 тысячи леев.

Глава столичного управления электротранспорта Георге Моргоч заявил, что троллейбус получил несерьезные повреждения.

Правоохранители расследуют случившееся.