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11:35 (мск), источник: ТАСС

СК проводит проверку по факту гибели девочки с ОРВИ в больнице Новосибирска

Для установления точной причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.

НОВОСИБИРСК, 26 января. /ТАСС/. Следственные органы в Новосибирске проводят проверку обстоятельств гибели 4-летней девочки, поступившей в инфекционное отделение детской клинической больницы с тяжелой формой ОРВИ.

«Предварительно установлено, что 25 января текущего года в реанимации инфекционного отделения ДГКБ № 3 скончалась малолетняя девочка, ранее госпитализированная с диагнозом «ОРВИ тяжелой степени и кишечная инфекция», — сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СК России по Новосибирской области.

Для установления точной причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего, опрашивается руководство и персонал медицинского учреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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