СК проводит проверку по факту гибели девочки с ОРВИ в больнице Новосибирска
Для установления точной причины смерти ребенка назначена
Для установления точной причины смерти ребенка назначена
НОВОСИБИРСК, 26 января. /ТАСС/. Следственные органы в Новосибирске проводят проверку обстоятельств гибели 4-летней девочки, поступившей в инфекционное отделение детской клинической больницы с тяжелой формой ОРВИ.
«Предварительно установлено, что 25 января текущего года в реанимации инфекционного отделения ДГКБ № 3 скончалась малолетняя девочка, ранее госпитализированная с диагнозом «ОРВИ тяжелой степени и кишечная инфекция», — сообщила в четверг
Для установления точной причины смерти ребенка назначена
В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего, опрашивается руководство и персонал медицинского учреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.