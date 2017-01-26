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16:13 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске у женщины начались судороги во время поездки в трамвае

В Новосибирске женщине стало плохо во время поездки в трамвае. У пассажирки лет сорока пяти неожиданно начались судороги. Свело руки.

Вагоновожатый отреагировал оперативно. Вот что он нам рассказал по телефону:

Сергей Касанов, Водитель трамвая: «Подъехал на остановку, неожиданно зашли — вышли и услышал, что человеку плохо стало. Я немедленно связался с диспетчером и позвонил в скорую. Подошел к женщине и по телефону тут же общался с врачом. За пассажиркой этой приглядывали, чтобы хуже ещё не стало».

Не смотря на утренний час пик, скорая приехала менее чем за 10 минут. Пострадавшей оказали помощь. Трамвайное движение восстановили.

Напомним, накануне стало известно о трагическом случае в общественном транспорте на Урале. Жительница Перми в предынсультном состоянии потеряла сознание в автобусе, но ни пассажиры, ни водитель не отреагировали. Женщину три часа возили в автобусе. На следующий день пермячка умерла в больнице, не приходя в сознание.

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