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11:39 (мск), источник: Om1.ru

Омский «Светофор» оштрафовали на 300 тысяч из-за зараженных свиных ушей

Управлению Роспотребнадзора по Омской области удалось взыскать через арбитражный суд штраф в 300 тысяч рублей с компании «Торгсервис 55» за нарушения в магазинах «Светофор».

При этом внеплановая проверка сети магазинов проводилась еще в октябре 2016 года. Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора увидели многочисленные нарушения в «Светофорах» на улицах Звездова, 39 б, 13-й Комсомольской, 61 и Комарова, 10.

В частности, в замороженном морском коктейле оказалось больше льда, чем продукта. А в магазине на Комарова в изюме проросла плесень.

В этой же торговой точке в упакованных и охлажденных свиных ушах обнаружились микроорганизмы клостридии. Ко всему прочему в торговом зале был нарушен температурный режим, а в холодильных ларях не было термометров.

Картину дополняло то обстоятельство, что 79 килограммов рыбного паштета (73 упаковки) хранились с нарушением температуры: продукт лежал в холодильнике при +5 градусов, но должен был охлаждаться до нуля.

Уже в ноябре в Роспотребнадзоре составили протокол об административном правонарушении, после чего ведомство обратилось в суд, сообщает «ОмскРегион».

В итоге 19 января Арбитражный суд назначил компании «Торгсервис 55» штраф в размере 300 тысяч рублей с конфискацией арестованных продуктов. Решение суда вступит в законную силу через 10 дней.

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