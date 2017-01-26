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12:14 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Бугульминском районе в ДТП погиб зажатый в машине водитель из Башкирии

Мужчина скончался до приезда скорой помощи.

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). В Бугульминском районе в аварии погиб водитель легкового автомобиля с башкирскими номерами, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Происшествие случилось накануне в 11 часов ночи на 1253-м км трассы М5. Сообщение об аварии поступило на единый номер вызова экстренных служб 112. В результате столкновения грузовика «Скания» и «Лады» 15-й модели погиб 51-летний водитель легкового автомобиля.

По информации УГИБДД МВД по РТ, водитель легкового автомобиля превысил скорость и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.

Мужчина был зажат в искореженной машине и скончался до прибытия медиков.

Прибывшие сотрудники ПСЧ № 64 деблокировали тело погибшего мужчины и отключили аккумуляторы автомобилей, чтобы они не загорелись.

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