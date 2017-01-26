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12:20 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани осудили мошенника, пообещавшего сделать диплом ТИСБИ

Жителя Казани признали виновным в покушении на мошенничество, сообщили корреспонденту «АиФ-Казань» в пресс-службе Авиастроительного суда.

Суд установил, что 51-летний Ринат Камалетдинов пообещал молодому человеку сделать диплом об окончании ТИСБИ. Однако изначально мужчина не планировал готовить документ, а лишь хотел получить деньги и скрыться.

В результате 17 октября 2016 года мужчины встретились в ресторане «Харчевня Трех Пескарей», где потерпевший дал Камалетдинову в качестве задатка 150 тысяч рублей. Затем мужчину задержали.

Авиастроительный суд признал Рината Камалетдинова виновным в покушении на мошенничество и приговорил к 10 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Отметим, что мужчина ранее судим не был и является инвалидом 2 группы.

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