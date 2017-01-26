В Казани осудили мошенника, пообещавшего сделать диплом ТИСБИ

Суд установил, что 51-летний Ринат Камалетдинов пообещал молодому человеку сделать диплом об окончании ТИСБИ. Однако изначально мужчина не планировал готовить документ, а лишь хотел получить деньги и скрыться.

В результате 17 октября 2016 года мужчины встретились в ресторане «Харчевня Трех Пескарей», где потерпевший дал Камалетдинову в качестве задатка 150 тысяч рублей. Затем мужчину задержали.