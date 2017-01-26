В Казани осудили мошенника, пообещавшего сделать диплом ТИСБИ
Жителя Казани признали виновным в покушении на мошенничество, сообщили корреспонденту «АиФ-Казань» в
Жителя Казани признали виновным в покушении на мошенничество, сообщили корреспонденту «АиФ-Казань» в
Суд установил, что 51-летний Ринат Камалетдинов пообещал молодому человеку сделать диплом об окончании ТИСБИ. Однако изначально мужчина не планировал готовить документ, а лишь хотел получить деньги и скрыться.
В результате 17 октября 2016 года мужчины встретились в ресторане «Харчевня Трех Пескарей», где потерпевший дал Камалетдинову в качестве задатка 150 тысяч рублей. Затем мужчину задержали.
Авиастроительный суд признал Рината Камалетдинова виновным в покушении на мошенничество и приговорил к 10 месяцам лишения свободы в