Потоп на неделю оставил екатеринбуржцев без лифтов

В Екатеринбурге на Химмаше жители нескольких 12-этажек на улице Исетской неделю маются без лифтов.

Как сообщили «Уралинформбюро» в УК «Нижнеисетская», их отключили после порыва на сетях теплоснабжающей организации. «Затопило наши подвалы и шахты лифта, воды было море», — прокомментировали в УК.

Сейчас подвалы просушивают. Подъемники должны заработать до конца недели.

«Мы понимаем, что жители испытывают неудобства. Но включить лифты сейчас мы не имеем права. Может произойти короткое замыкание, и тогда последствия будут очень серьезные», — подчеркнули в УК.