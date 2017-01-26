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12:03 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Потоп на неделю оставил екатеринбуржцев без лифтов

На Химмаше.

В Екатеринбурге на Химмаше жители нескольких 12-этажек на улице Исетской неделю маются без лифтов.

Как сообщили «Уралинформбюро» в УК «Нижнеисетская», их отключили после порыва на сетях теплоснабжающей организации. «Затопило наши подвалы и шахты лифта, воды было море», — прокомментировали в УК.

Сейчас подвалы просушивают. Подъемники должны заработать до конца недели.

«Мы понимаем, что жители испытывают неудобства. Но включить лифты сейчас мы не имеем права. Может произойти короткое замыкание, и тогда последствия будут очень серьезные», — подчеркнули в УК.

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