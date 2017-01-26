Челябинский студент пошел на ограбление ради 4 бутылок шампуня
Теперь парню грозит до 4 лет колонии.
Теперь парню грозит до 4 лет колонии.
Студент одного из вузов Челябинска задержан за ограбление магазина в районе ЧТЗ — парень открыто завладел четырьмя бутылками с шампунем, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Преступление было совершено в вечернее время в магазине по улице Мамина. Молодой человек открыто похитил четыре бутылки шампуня и скрылся. Сумма ущерба составила 804 рубля.
«За совершение преступления сотрудниками
Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). Максимальная санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.