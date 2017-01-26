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12:05 (мск), источник: dostup1.ru

Челябинский студент пошел на ограбление ради 4 бутылок шампуня

Теперь парню грозит до 4 лет колонии.

Студент одного из вузов Челябинска задержан за ограбление магазина в районе ЧТЗ — парень открыто завладел четырьмя бутылками с шампунем, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено в вечернее время в магазине по улице Мамина. Молодой человек открыто похитил четыре бутылки шампуня и скрылся. Сумма ущерба составила 804 рубля.

«За совершение преступления сотрудниками патрульно-постовой службы УМВД по Челябинску “по горячим следам” по приметам задержан подозреваемый 1999 года рождения, житель Тракторозаводского района, студент одного из учебных заведений города, ранее не судимый», — рассказали в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). Максимальная санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.

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