В ГИБДД Омска рассказали, как накажут экс-судью Долгих за пьяное вождение
Гражданин, до недавних пор занимавший один из руководящих постов в министерстве культуры, в нетрезвом виде катался на иномарке в районе метромоста.
Гражданин, до недавних пор занимавший один из руководящих постов в министерстве культуры, в нетрезвом виде катался на иномарке в районе метромоста.
Региональное управление ГИБДД в подробностях сообщило, как госавтоинспекторы задержали на улице 3-й Енисейской бывшего судью Октябрьского райсуда Константина Долгих. Правда, имени задержанного
Но его личность уже подтвердило региональное министерство культуры — туда Долгих пришёл работать после ухода в отставку с поста судьи. Но, как заявили в Минкульте, чиновник ещё 18 января уволился по собственному желанию.
Управление ГИБДД по Омской области:
— Вчера около 19:30 часов в дежурную часть Госавтоинспекции от граждан поступила информация, что по дороге в районе моста имени 60 лет Победы двигается автомобиль «Ниссан Альмера», водитель которого возможно находится в состоянии опьянения. Водитель двигался по криволинейной траектории, допустил наезд на бордюр и затем съехал в кювет. Граждане не позволили мужчине, находящему за рулём, дальше управлять автомобилем. Подойдя к нему, они вытащили ключи из замка зажигания и дождались приезда экипажа ДПС.
Очевидцы в соцсетях рассказывали: пока они ждали госавтоинспекторов, автомобилист пытался их запугать — демонстрировал удостоверение судьи. Омичи сфотографировали удостоверение и выложили снимок в соцсети.
Как сообщает ГИБДД, подъехавшие инспекторы предложили водителю «Ниссана» пройти освидетельствование на алкоголь. Мужчина отказался. В соответствии с российским законодательством, водители своим отказом признают, что действительно были пьяны. На 50-летнего нарушителя составили протокол по административной статье об отказе от освидетельствования на состояние опьянения. Наказание за подобное правонарушение — штраф в размере 30 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.
Проверка ГИБДД продолжается. В дальнейшем судьбу бывшего судьи Долгих будет решать суд, куда передадут материалы административного дела.