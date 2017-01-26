В ГИБДД Омска рассказали, как накажут экс-судью Долгих за пьяное вождение

Но его личность уже подтвердило региональное министерство культуры — туда Долгих пришёл работать после ухода в отставку с поста судьи. Но, как заявили в Минкульте, чиновник ещё 18 января уволился по собственному желанию.

Управление ГИБДД по Омской области:

— Вчера около 19:30 часов в дежурную часть Госавтоинспекции от граждан поступила информация, что по дороге в районе моста имени 60 лет Победы двигается автомобиль «Ниссан Альмера», водитель которого возможно находится в состоянии опьянения. Водитель двигался по криволинейной траектории, допустил наезд на бордюр и затем съехал в кювет. Граждане не позволили мужчине, находящему за рулём, дальше управлять автомобилем. Подойдя к нему, они вытащили ключи из замка зажигания и дождались приезда экипажа ДПС.

Очевидцы в соцсетях рассказывали: пока они ждали госавтоинспекторов, автомобилист пытался их запугать — демонстрировал удостоверение судьи. Омичи сфотографировали удостоверение и выложили снимок в соцсети.