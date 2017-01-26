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12:22 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане восемь уголовных дел о халатности врачей направлены в суд

(Казань, 26 января, «Татар-информ», Александр Елисеев). На итоговой коллегии Следственного управления СК России по РТ Рустам Минниханов поддержал работу следователей в расследовании уголовных дел о преступной халатности республиканских врачей.

«Человек, отдавая себя в руки врачей, вправе рассчитывать на ответственное отношение к исполнению своих обязанностей. За минувший год в республике зафиксировано около 40 фактов преступной халатности работников здравоохранения. Подобные явления вызывают в обществе острую негативную реакцию. Поддерживаю работу ведомства по расследованию указанной категории преступлений. Я считаю, что от этого зависит жизнь людей и задача правоохранителей — реагировать на все случаи халатного отношения медицинских работников, в результате которых люди могут потерять здоровье, а иногда и жизнь», — подчеркнул Рустам Минниханов.

В своем выступлении руководитель СУ СК России по Татарстану Павел Николаев назвал несколько примеров халатности врачей. К примеру, уголовное дело было возбуждено по факту смерти Алексеева в Агрызской ЦРБ, в процессе следствия была установлена вина фельдшера Хасановой — ее судьба решается в суде.

Акушер-гинеколог Актанышской ЦРБ Закирянова и заместитель главврача больницы Хусаинова уже выслушали обвинительный приговор за неисполнение своих обязанностей перед пациенткой.

В Азнакаевской РБ из-за ошибочного диагноза, поставленного терапевтом Метальниковым, скончался пациент Гиниятуллин. Уголовное дело направленно в суд.

«Восемь уголовных дел уже были направлены в суд, по ряду дел предварительное следствие продолжается. Надо отметить, что работа в данной сфере существенно активизировалась после создания в управлении специализированного экспертного подразделения. Высокая квалификация экспертов позволила в ряде случаев выявить прямую связь между дефектами оказания медицинской помощи и смертью пациентов. Дальнейшее развитие экспертного подразделения мы продолжим уже в наступившем году», — отметил Павел Николаев.

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