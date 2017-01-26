В Омске задержали пятерых молодых наркодилеров из Казахстана

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков еще осенью получили информацию о нескольких наркодилерах, которые прибыли в Омск из Казахстана. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личности пятерых парней. Ими оказались жители Казахстана из разных приграничных регионов. Все они учились в омских вузах, судимы не были, возраст наркодилеров разнился от 20 до 22 лет. Оперативникам удалось установить маршруты передвижения подозреваемых, и их круг знакомств.

В результате тщательно спланированных операций полицейские по очереди задержали юных наркоторговцев. Двоих взяли на 900 километре трассы Челябинск-Новосибирск. У юношей обнаружили сверток с 1 килограммом синтетического наркотика «соли». Спустя несколько часов в подъезде дома на улице Герцена остановили еще одно парня, при нем нашли 500 грамм наркотика. Позже в подъезде дома на улице Красный путь полиция задержала еще двух подозреваемых, у них обнаружили пакеты с мелкими партиями «соли».

Пресс-служба УМВД по Омской области:

— Следственным отделом по расследованию наркопреступлений СУ УМВД России по Омской области в отношении задержанных возбуждено три уголовных дела, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 — ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации — покушение на сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах.

На допросах наркоторговцы признались, что неизвестные люди в интернете указывали им адреса тайников-закладок, где хранится «соль». Подозреваемые забирали наркотики и таким же способом, с помощью закладок, продавали желающим.

Следователь настоял, чтобы парней заключили под стражу на время следствия, поскольку они совершили преступления, относящиеся к категории тяжких. Пока неизвестно, какое наказание назначит наркодилерам суд. Однако, за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере, предусматривается строгое наказание, вплоть до пожизненного заключения.