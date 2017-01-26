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12:15 (мск), источник: Om1.ru

В Омске задержали пятерых молодых наркодилеров из Казахстана

Парням грозит солидный срок за распространение «соли», возможно, наркоторговцы больше никогда не выйдут на свободу.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков еще осенью получили информацию о нескольких наркодилерах, которые прибыли в Омск из Казахстана. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личности пятерых парней. Ими оказались жители Казахстана из разных приграничных регионов. Все они учились в омских вузах, судимы не были, возраст наркодилеров разнился от 20 до 22 лет. Оперативникам удалось установить маршруты передвижения подозреваемых, и их круг знакомств.

В результате тщательно спланированных операций полицейские по очереди задержали юных наркоторговцев. Двоих взяли на 900 километре трассы Челябинск-Новосибирск. У юношей обнаружили сверток с 1 килограммом синтетического наркотика «соли». Спустя несколько часов в подъезде дома на улице Герцена остановили еще одно парня, при нем нашли 500 грамм наркотика. Позже в подъезде дома на улице Красный путь полиция задержала еще двух подозреваемых, у них обнаружили пакеты с мелкими партиями «соли».

Пресс-служба УМВД по Омской области:

 — Следственным отделом по расследованию наркопреступлений СУ УМВД России по Омской области в отношении задержанных возбуждено три уголовных дела, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 — ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации — покушение на сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах.

На допросах наркоторговцы признались, что неизвестные люди в интернете указывали им адреса тайников-закладок, где хранится «соль». Подозреваемые забирали наркотики и таким же способом, с помощью закладок, продавали желающим.

Следователь настоял, чтобы парней заключили под стражу на время следствия, поскольку они совершили преступления, относящиеся к категории тяжких. Пока неизвестно, какое наказание назначит наркодилерам суд. Однако, за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере, предусматривается строгое наказание, вплоть до пожизненного заключения.

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