В Омске задержали пятерых молодых наркодилеров из Казахстана
Парням грозит солидный срок за распространение «соли», возможно, наркоторговцы больше никогда не выйдут на свободу.
Парням грозит солидный срок за распространение «соли», возможно, наркоторговцы больше никогда не выйдут на свободу.
Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков еще осенью получили информацию о нескольких наркодилерах, которые прибыли в Омск из Казахстана. В результате
В результате тщательно спланированных операций полицейские по очереди задержали юных наркоторговцев. Двоих взяли на 900 километре трассы
— Следственным отделом по расследованию наркопреступлений СУ УМВД России по Омской области в отношении задержанных возбуждено три уголовных дела, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 — ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации — покушение на сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах.
На допросах наркоторговцы признались, что неизвестные люди в интернете указывали им адреса
Следователь настоял, чтобы парней заключили под стражу на время следствия, поскольку они совершили преступления, относящиеся к категории тяжких. Пока неизвестно, какое наказание назначит наркодилерам суд. Однако, за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере, предусматривается строгое наказание, вплоть до пожизненного заключения.