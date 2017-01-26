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12:12 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области супруги ответят в суде за сбыт героина

Глава преступной группы является наркозависимым, поэтому без труда составлял базу поставщиков и клиентов.

Борисоглебский горсуд рассмотрит два уголовных дела в отношении супругов-торговцев героина, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в суде в среду, 25 января. Двадцатисемилетний муж и его 46-летняя жена сбывали героин в Борисоглебске с 29 ноября 2015 года по 13 января 2016 года. Следователи насчитали 84 эпизода продажи наркотика массой не менее 0,5 г.

Муж создал преступную группу в августе 2015 года из Борисоглебской исправительной колонии № 9 (ИК№ 9), где отбывает семилетний срок с 2012 года. Мужчина направлял находившихся на свободе жену и отца. Родственники выполняли роли наркокурьеров и закладчиков наркотика в тайники, получая свою долю прибыли. Заключенный договаривался о поставках, находил клиентов, придумывал способы получения денег от клиентов, вел подсчеты проданного наркотика и заработанных денег. Глава преступной группы является наркозависимым, поэтому без труда составлял базу поставщиков и клиентов. Основная часть доходов шла на приобретение очередной партии героина.

Правоохранители вышли на преступную группу, когда 22 декабря 2015 года женщина заложила 0,5 г героина в тайник у опоры линии электропередач на улице Трусова в Борисоглебске. По мобильному телефону женщина известила мужа о месте тайника, чтобы заключенный организовал сбыт наркотика. Сотрудники Борисоглебского межрайонного отдела УФСКН по Воронежской области изъяли героин. При обыске 5 февраля 2016 года в доме женщины нашли 2,1 г героина.

Жена заключенного находится под подпиской о невыезде, отец — в бегах. Ранее женщина не была судима. В отношении нее возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств организованной группой в значительном размере). Жене грозит до 12 лет лишения свободы.

Мужу вменяются три эпизода хранения и сбыта героина. Последний произошел 2 декабря 2015 года. Накануне мужчина на территории ИК№ 9 купил у неустановленного следствием человека 0,22 г марихуаны. Заключенный спрятал наркотик в помещении воспитательной работы вокального участка отряда и стал подыскивать клиента. В роли покупателя выступил участник проверочной закупки оперативников. В отношении заключенного возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств организованной группой в значительном размере).

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