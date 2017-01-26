На шахте во Львовской области произошел обвал, есть пострадавшие

«25 января в 14:40 в реанимационное отделение Червоноградской центральной городской клинической больницы в тяжелом состоянии госпитализирован крепежник шахты “Межиричанская” ГП “Львовуголь”, 1978 года рождения, жителя с. Поздимир Сокальского района», — сообщают на сайте.

Отмечают, что травмирование произошло вследствие обвала породы. Состояние пострадавшего на 06:00 26 января стабильно тяжелое.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, добыча угля в Украине за 2016 год выросла на 4,7%.