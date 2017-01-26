На шахте во Львовской области произошел обвал, есть пострадавшие
На угольной шахте во Львовской области произошел обвал породы, один человек получил травмы. Об этом сообщает сайт Львовской областной государственной администрации.
На угольной шахте во Львовской области произошел обвал породы, один человек получил травмы. Об этом сообщает сайт Львовской областной государственной администрации.
«25 января в 14:40 в реанимационное отделение Червоноградской центральной городской клинической больницы в тяжелом состоянии госпитализирован крепежник шахты “Межиричанская” ГП “Львовуголь”, 1978 года рождения, жителя с. Поздимир Сокальского района», — сообщают на сайте.
Отмечают, что травмирование произошло вследствие обвала породы. Состояние пострадавшего на 06:00 26 января стабильно тяжелое.
Напомним, по данным Государственной службы статистики, добыча угля в Украине за 2016 год выросла на 4,7%.