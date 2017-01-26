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12:36 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутском районе потерялась 13-летняя девочка

На поиск ребёнка ориентированы наружные службы полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и участковые инспекторы.

Источник: 38.мвд.рф

В Иркутском районе полицейские разыскивают без вести пропавшую 13-летнюю Веронику Р. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, 26 января 2017 года в полицию обратилась жительница деревни Куда Иркутского района, которая сообщила, что 25 января ушла и обратно домой не вернулась её внучка 2004 года рождения. Как пояснила бабушка, девочка собиралась к подружке. Оперативники установили, что на связь Вероника Руднева выходила вечером 25 января.

На поиск ребёнка ориентированы наружные службы полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и участковые инспекторы. Сотрудники полиции проверяют окрестности дома девочки, проходит опрос её друзей и родственников.

Граждан, что-либо знающих о месте нахождения Вероники Рудневой, просят обратиться в полицию по телефонам 02, 21−64−64 (Бюро регистрации несчастных случаев), (3952) 21−31−80 (дежурная часть ОП № 11 МУ МВД России «Иркутское»).

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