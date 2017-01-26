В Иркутском районе потерялась 13-летняя девочка
На поиск ребёнка ориентированы наружные службы полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и участковые инспекторы.
На поиск ребёнка ориентированы наружные службы полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и участковые инспекторы.
В Иркутском районе полицейские разыскивают без вести пропавшую 13-летнюю Веронику Р. Как сообщает
На поиск ребёнка ориентированы наружные службы полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и участковые инспекторы. Сотрудники полиции проверяют окрестности дома девочки, проходит опрос её друзей и родственников.
Граждан,