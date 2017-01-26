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12:42 (мск), источник: 36on.ru

В Воронежской области КАМАЗ протаранил «Ладу» с девушкой за рулем

В Бутурлиновском районе утром 26 января произошло серьезное ДТП, в котором пострадали три человека. Все они сейчас находятся в больнице.

По предварительным данным, спровоцировала аварию 27-летняя автомобилистка, которая находилась за рулем «Лады Гранта». В селе Козловка около 8 часов 50 минут девушка не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, по которой в этот момент ехал КАМАЗ. Избежать столкновения 35-летнему водителю грузовика не удалось.

В результате ДТП травмы получили три пассажира «Лады» — девушки в возрасте 22 и 28 лет, а также 18-летний парень, жители Бутурлиновки. С травмами различной степени тяжести все трое были госпитализированы. О том, пострадала ли сама автомобилистка, в данный момент не сообщается.

В обстоятельствах и причинах аварии разбираются правоохранительные органы.

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