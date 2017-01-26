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14:00 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижнем Новгороде во время движения у пассажирского автобуса отвалилось колесо

Водитель вовремя почувствовал люфт и прижался к обочине.

В Нижнем Новгороде во время движения у автобуса № 71 отвалилось колесо. Все произошло утром в районе Речного вокзала.

ПАЗик ехал в сторону Канавинского моста. В салоне в момент происшествия находились несколько десятков пассажиров.

Водитель вовремя почувствовал люфт и прижался к обочине. Никто из людей не пострадал. Шофер остался на месте, чтобы устранить неполадку самостоятельно.

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