В Нижнем Новгороде во время движения у пассажирского автобуса отвалилось колесо

В Нижнем Новгороде во время движения у автобуса № 71 отвалилось колесо. Все произошло утром в районе Речного вокзала.

ПАЗик ехал в сторону Канавинского моста. В салоне в момент происшествия находились несколько десятков пассажиров.

Водитель вовремя почувствовал люфт и прижался к обочине. Никто из людей не пострадал. Шофер остался на месте, чтобы устранить неполадку самостоятельно.