В Витебске продавец отметил день рождения на деньги из кассы магазина

Двадцатого января сотрудникам правоохранительных органов поступило заявление от администрации магазина, в котором было написано об исчезновении из кассы суммы в размере Br326.

Спустя некоторое время удалось выяснить, что похитил деньги 27-летний мужчина, работающий в данном магазине продавцом. Деньги он потратил на празднование своего дня рождения с приятелями в Минске. Свою вину обвиняемый признает.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 205 УК Беларуси.