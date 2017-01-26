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12:59 (мск), источник: БЕЛТА

В Витебске продавец отметил день рождения на деньги из кассы магазина

Продавец одного из магазинов в г. Витебск похитил из кассы сумму в размере Br326 c целью отпраздновать на них свой день рождения, передает УВД Витебского облисполкома.

Двадцатого января сотрудникам правоохранительных органов поступило заявление от администрации магазина, в котором было написано об исчезновении из кассы суммы в размере Br326.

Спустя некоторое время удалось выяснить, что похитил деньги 27-летний мужчина, работающий в данном магазине продавцом. Деньги он потратил на празднование своего дня рождения с приятелями в Минске. Свою вину обвиняемый признает.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 205 УК Беларуси.

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