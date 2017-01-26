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12:35 (мск), источник: Nbnews.com.ua

На Черкасщине сошли с рельсов вагоны, задерживаются 10 пассажирских поездов (список)

Из-за схода с рельсов вагонов на станции Каменка Черкасской области задерживаются 10 пассажирских поездов. Об этом в четверг, 26 января, сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

«Сегодня в 4:25 на станции с подъездного пути ООО “АДМ Каменский элеватор” 10 зерновозов (семь пустых и три — нагруженных зерном) самовольно сдвинули с места. В результате происшествия семь вагонов сошли с рельсов, повредили контактные опоры вместе с жестким поперечным соединением и перекрыли главные пути», — говорится в сообщении.

Специалисты «Укрзализныци» выясняют, какие нарушения допустило предприятие-владелец пути на собственной подъездной железнодорожной ветке.

По состоянию на 8 утра поезда пропускают по третьему пути с помощью тепловозной тяги. Задерживаются 10 пассажирских поездов: № 110 Львов — Херсон, № 120 Львов — Кривой Рог, № 732 Киев — Запорожье, № 776 Киев — Харьков, № 70 Львов — Мариуполь, № 11 Новоалексеевка — Киев, № 137 Одесса — Черкассы, № 73 Кривой Рог — Москва, № 739 Кривой Рог — Киев и № 733 Запорожье — Киев. Ориентировочное время задержки поездов может составить до 3:00. Объявления на вокзалах предупреждают пассажиров о задержках поездов.

Ранее НБН сообщал, что «Укрзализныця» запустит первый поезд с вагонами-трансформерами на Прикарпатье.

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