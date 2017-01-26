В Крыму задержали адвоката членов «Меджлиса крымско-татарского народа»
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв — РИА Новости, Максим Грознов. Адвокат Эмиль Курбединов, который защищает в судах интересы членов запрещенной в РФ организации «Меджлис
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв — РИА Новости, Максим Грознов. Адвокат Эмиль Курбединов, который защищает в судах интересы членов запрещенной в РФ организации «Меджлис
«Эмиль задержан. У нас (в офисе) проводится обыск», — заявил Семедляев журналистам по телефону.
По его словам, операцию проводят сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД. В связи с чем задержан Курбединов, собеседник не знает.
Верховный суд Крыма в апреле прошлого года признал «Меджлис