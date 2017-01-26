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12:36 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму задержали адвоката членов «Меджлиса крымско-татарского народа»

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв — РИА Новости, Максим Грознов. Адвокат Эмиль Курбединов, который защищает в судах интересы членов запрещенной в РФ организации «Меджлис крымско-татарского народа», задержан силовиками в Крыму, сообщил в четверг его коллега, адвокат Эдем Семедляев.

Источник: РИА Новости

«Эмиль задержан. У нас (в офисе) проводится обыск», — заявил Семедляев журналистам по телефону.

По его словам, операцию проводят сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД. В связи с чем задержан Курбединов, собеседник не знает.

Пресс-служба управления МВД по республике Крым пока не комментирует ситуацию.

Верховный суд Крыма в апреле прошлого года признал «Меджлис крымско-татарского народа» экстремистской организацией и запретил его деятельность в России. Инициатором запрета выступила тогдашний прокурор республики Наталья Поклонская, которая обвинила лидеров меджлиса в организации диверсий для энергетической блокады полуострова.

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