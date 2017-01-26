В Крыму задержали адвоката членов «Меджлиса крымско-татарского народа»

«Эмиль задержан. У нас (в офисе) проводится обыск», — заявил Семедляев журналистам по телефону.

По его словам, операцию проводят сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД. В связи с чем задержан Курбединов, собеседник не знает.

Пресс-служба управления МВД по республике Крым пока не комментирует ситуацию.