Семья волгоградцев отравилась угарным газом
В Волгоградскую областную наркологическую больницу в ночь на 26 января с диагнозом «отравление угарным газом» была доставлена семья жителей Кировского района Волгограда.
В Волгоградскую областную наркологическую больницу в ночь на 26 января с диагнозом «отравление угарным газом» была доставлена семья жителей Кировского района Волгограда.
Как стало известно ВДТВ, в доме была неисправна газовая колонка.
Пострадали две девочки — 8 лет и пяти месяцев, а также 32-летние родители.
Как сообщают в приемном покое, состояние взрослых и старшей сестры удалось стабилизировать, за жизнь малышки врачи борются.