Семья волгоградцев отравилась угарным газом

Как стало известно ВДТВ, в доме была неисправна газовая колонка.

Пострадали две девочки — 8 лет и пяти месяцев, а также 32-летние родители.

Как сообщают в приемном покое, состояние взрослых и старшей сестры удалось стабилизировать, за жизнь малышки врачи борются.