На границе Башкирии парализовано движение из-за перевернувшихся фур

По сообщению очевидца, опубликовавшего фотографии с места аварии в группе «БашДТП» «ВКонтакте», движение на дороге парализовано.

На снимках видно, что от удара большегрузы завалились набок. Информации о пострадавших пока нет. Инспекторам ГИБДД предстоит выяснить все обстоятельства и причины случившегося.