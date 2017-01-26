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12:59 (мск), источник: ИА Башинформ

На границе Башкирии парализовано движение из-за перевернувшихся фур

УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. На границе Башкортостана и Челябинской области образовалась пробка из-за столкнувшихся и перевернувшихся фур. ДТП произошло 26 января на автодороге М-5 в Чебаркульском районе.

По сообщению очевидца, опубликовавшего фотографии с места аварии в группе «БашДТП» «ВКонтакте», движение на дороге парализовано.

На снимках видно, что от удара большегрузы завалились набок. Информации о пострадавших пока нет. Инспекторам ГИБДД предстоит выяснить все обстоятельства и причины случившегося.

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