На границе Башкирии парализовано движение из-за перевернувшихся фур
УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. На границе Башкортостана и Челябинской области образовалась пробка
УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. На границе Башкортостана и Челябинской области образовалась пробка
По сообщению очевидца, опубликовавшего фотографии с места аварии в группе «БашДТП» «ВКонтакте», движение на дороге парализовано.
На снимках видно, что от удара большегрузы завалились набок. Информации о пострадавших пока нет. Инспекторам ГИБДД предстоит выяснить все обстоятельства и причины случившегося.