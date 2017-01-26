ВС РФ принял апелляцию осужденной за СМС жительницы Сочи
Верховный суд РФ принял апелляционную жалобу на решение Краснодарского краевого суда, поданную осужденной за госизмену Оксаны Севастиди.
Верховный суд РФ принял апелляционную жалобу на решение Краснодарского краевого суда, поданную осужденной за госизмену Оксаны Севастиди.
Севастиди обжаловала отказ в восстановлении сроков обжалования приговора. Об этом сообщил ее адвокат Иван Павлов.
«Верховный суд принял к рассмотрению апелляционную жалобу, но дату ее рассмотрения пока не назначил», — цитирует Павлова ТАСС.
«Он [президент] разбирается. Действительно, все необходимые запросы с просьбой разъяснить ситуацию были направлены в соответствующие ведомства. Мы ожидаем разъяснений», — цитирует Пескова РИА «Новости».
Как сообщали Юга.ру, в марте 2016 года Краснодарский краевой суд приговорил жительницу Сочи Оксану Севастиди к семи годам заключения за несколько СМС, которые она отправила в 2008 году. В сообщениях женщина писала другу о поезде с военной техникой, который шел в сторону Абхазии. Это произошло незадолго до войны с Грузией.
Во время ежегодной
Адвокатская палата Краснодарского края возбудила дисциплинарное производство, чтобы проверить действия адвоката осужденной женщины Руслана Зурнаджяна.