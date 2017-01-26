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15:54 (мск), источник: ЮГА.ру

ВС РФ принял апелляцию осужденной за СМС жительницы Сочи

Верховный суд РФ принял апелляционную жалобу на решение Краснодарского краевого суда, поданную осужденной за госизмену Оксаны Севастиди.

Источник: ЮГА.ру

Севастиди обжаловала отказ в восстановлении сроков обжалования приговора. Об этом сообщил ее адвокат Иван Павлов.

«Верховный суд принял к рассмотрению апелляционную жалобу, но дату ее рассмотрения пока не назначил», — цитирует Павлова ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ждут разъяснений по поводу дела Севастиди.

«Он [президент] разбирается. Действительно, все необходимые запросы с просьбой разъяснить ситуацию были направлены в соответствующие ведомства. Мы ожидаем разъяснений», — цитирует Пескова РИА «Новости».

Как сообщали Юга.ру, в марте 2016 года Краснодарский краевой суд приговорил жительницу Сочи Оксану Севастиди к семи годам заключения за несколько СМС, которые она отправила в 2008 году. В сообщениях женщина писала другу о поезде с военной техникой, который шел в сторону Абхазии. Это произошло незадолго до войны с Грузией.

Во время ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналисты рассказали ему о деле Севастиди. Он заявил, что судебная власть в России независима и комментировать приговор он не может, однако пообещал разобраться. В конце декабря 2016 года Песков сказал, что Путин разбирается в деле.

Адвокатская палата Краснодарского края возбудила дисциплинарное производство, чтобы проверить действия адвоката осужденной женщины Руслана Зурнаджяна.

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