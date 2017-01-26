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15:47 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде произошло два ДТП с участием маршруток

Утром 26 января в Волгограде произошли сразу два дорожно-транспортных происшествия с участием маршруток.

На Первой продольной магистрали возле остановки «Ул. им. 39-й Гвардейской Дивизии» маршрутное такси № 1с столкнулось с легковым автомобилем. А возле площади Возрождения маршрутка не смогла разминуться с грузовиком.

Подробности и обстоятельства ДТП устанавливаются, известно по крайней мере об одном пострадавшем.

Отметим, что подобные происшествия с маршрутками стали для Волгограда печальной, но привычной действительностью. Так, 25 января в поселке Водстрой в Тракторозаводском районе города, легковой автомобиль Nissan столкнулся с пассажирской «ГАЗелью», которая в свою очередь врезалась в грузовик MAN. В результате ДТП пострадала 15-летняя школьница.

А днем ранее на пересечении проспекта Ленина и 39-ой Гвардейской произошло тройное ДТП маршрутки № 3с, ВАЗ-2109 и «Лада Ларгус». В результате водитель «Девятки» и 15-летняя пассажирка с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.

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