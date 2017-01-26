Шелеховский суд арестовал одного из обвиняемых в организации нелегальных алкогольных заводов

Полиция закрыла три завода, которые производили контрафакт. В складских помещениях оперативники обнаружили полмиллиона пустых бутылок, этикетки, акцизные марки и спиртосодержащую жидкость, из которой предположительно делали водку. Также в полиэтиленовых мешках лежали пластиковые бутылки. Возможно, в этих цехах и разливали ядовитый «Боярышник», от которого массово гибли люди в конце прошлого года.

Всего с декабря задержали 30 подозреваемых в производстве контрафакта. Ранее Шелеховский суд поместил под арест ещё четверых предполагаемых организаторов подпольного бизнеса.