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15:51 (мск), источник: Вести Иркутск

Шелеховский суд арестовал одного из обвиняемых в организации нелегальных алкогольных заводов

Его отправили в СИЗО на два месяца. Меру пресечения второму мужчине, который проходит по делу, ещё выносят.

Полиция закрыла три завода, которые производили контрафакт. В складских помещениях оперативники обнаружили полмиллиона пустых бутылок, этикетки, акцизные марки и спиртосодержащую жидкость, из которой предположительно делали водку. Также в полиэтиленовых мешках лежали пластиковые бутылки. Возможно, в этих цехах и разливали ядовитый «Боярышник», от которого массово гибли люди в конце прошлого года.

Всего с декабря задержали 30 подозреваемых в производстве контрафакта. Ранее Шелеховский суд поместил под арест ещё четверых предполагаемых организаторов подпольного бизнеса.

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