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13:47 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

Ночью на улице Комсомольской столкнулись три автомобиля

Ночью на улице Комсомольской столкнулись три автомобиля.

По словам очевидцев, водитель «Лады» пересекал перекресток на запрещающий сигнал светофора, когда врезался в проезжавший Ford. От удара автомобиль отбросило на стоящий рядом грузовик. Никто из людей не пострадал. Однако серьезные повреждения получили только машины.

Виновника аварии сотрудники ГИБДД направили на медицинское освидетельствование. По данным инспекторов, у водителя были признаки алкогольного опьянения.

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