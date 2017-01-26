Жительница Невьянска обвиняется в крупной краже и жестоком убийстве

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В ходе расследования полиция установила, что в июне прошлого года подсудимая вместе со своим сожителем, который убил 64-летнего мужчину, похитила банковские карты и сберегательную книжку погибшего. Злоумышленники за полтора месяц сняли средства на общую сумму более 620 тыс. рублей.

Но на этом их деяния не завершились. По материалам следствия, в августе, узнав о том, что в Невьянск приехал родственник для поиска убитого мужчины, сожители убили и его, чтобы скрыть предыдущее преступление. Они напоили мужчину спиртным, завели в безлюдное место и нанесли удары молотком и ножом. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Сейчас следственный отдел города завершает расследование.